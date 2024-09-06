Взрывы в Павлограде 6 сентября — в регионе ракетная опасность

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Днепропетровской области раздались утром 6 сентября. В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.

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Взрыв в Днепропетровской области 6 сентября

Мониторинговые каналы сообщили, что в 09:55 в Днепропетровской области, в частности, Павлограде, раздались взрывы.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Скриншот сообщения мониторингового канала

Накануне Воздушные силы предупреждали о скоростной вражеской цели в направлении Днепра.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме того, в ПС добавили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В настоящее время воздушная тревога объявлена в семи областях.