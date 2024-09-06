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До боїв за Нью-Йорк залучили "Азов" — військові звільнили частину селища

6 вересня 2024 10:50
Катерина Османська - Редактор
Бої за Нью-Йорк — Азов звільнив частину селища та стабілізував ситуацію
Бійці "Азову". Ілюстративне фото: t.me/azov_media
Катерина Османська - Редактор

Бійців 12 бригади спеціального призначення "Азов" залучили до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку в Донецькій області. Військові повернули під контроль частину селища деблокували з оточення українських воїнів.

Про це повідомила пресслужба "Азову" у п'ятницю, 6 вересня. 

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"З метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку 12-та бригада спеціального призначення "Азов" була залучена до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях", — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що на момент залучення бригади до бойових дій на цьому напрямку ситуація в селищі була катастрофічною. Однак її вдалося стабілізувати, а також повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні. 

За словами бійців, нараз ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Попри надважкі бої, українські військові тримають оборону та успішно контратакують.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", — наголосили в "Азові". 

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