У Покровську лишаються мирні мешканці

Полійцейський надає допомогу мешканці міста Покровськ. Фото ілюстративне: Національна поліція

У Покровську Донецької області, попри важкі бої, залишаються тисячі людей. Загалом у місті перебуває ще понад 24 тисячі мешканців.

Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону у п'ятницю, 6 вересня.

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"Зараз в громаді залишається 35 тисяч людей, в самому Покровську — 24,5 тисячі. Дітей в громаді 1600, в Покровську — 929", — сказав він.

За словами голови Донецької ОВА, за місяць понад 20 тисяч людей виїхало з Покровська, серед них понад три тисячі дітей.

Філашкін додав, що евакуйовані з Покровська люди їдуть до Полтавської, Кіровоградської, Закарпатської та Київської областей. Він зазначив, що велику допомогу надає Дніпропетровська область.

За даними військової адміністрації, обстановка в області складна — за добу понад 2700 разів ворог обстріляв регіон. 16 людей поранені та одна людина загинула.