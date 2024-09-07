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Окупанти чотири рази вдарили по Нікополю — що відомо

7 вересня 2024 08:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Нікополя 7 вересня — окупанти застосували дрони та важку артилерію
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото архівне: t.me/dnipropetrovskaODA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують обстрілювати Нікополь Дніпропетровської області. Противник чотири рази атакував місто. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 7 вересня

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, від вечора по Нікополю противник бив чотири рази. 

Окупанти застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію. На щастя, люди не постраждали.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

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09:29 Зеленський відзначив важливу місію розвідників та привітав зі святом

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09:17 Сотні одеситів сьогодні залишились без води до пізньої ночі — адреси

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Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

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