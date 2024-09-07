Обстріл Нікополя 7 вересня — окупанти застосували дрони та важку артилерію

Окупанти чотири рази вдарили по Нікополю — що відомо
7 вересня 2024 08:20
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото архівне: t.me/dnipropetrovskaODA
Російські окупанти продовжують обстрілювати Нікополь Дніпропетровської області. Противник чотири рази атакував місто.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 7 вересня
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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, від вечора по Нікополю противник бив чотири рази.
Окупанти застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію. На щастя, люди не постраждали.
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