Обстріл Нікополя 7 вересня — окупанти застосували дрони та важку артилерію

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото архівне: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти продовжують обстрілювати Нікополь Дніпропетровської області. Противник чотири рази атакував місто.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у середу, 7 вересня

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА, від вечора по Нікополю противник бив чотири рази.

Окупанти застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію. На щастя, люди не постраждали.