Обстріл Херсону російськими загарбниками

У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто
6 вересня 2024 15:40
Рятувальники гасять автомобіль. Фото: скриншот
У Херсоні від самого ранку лунали потужні вибухи. Російські загарбники скинули вибуховий заряд на цивільний автомобіль. Також ворог влучив у дах житлової будівлі.
Про це повідомили в МВС у п'ятницю, 6 вересня.
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"У передмісті окупанти влучили в дах житлового будинку. У цей час в іншому районі міста ворожий БпЛА скинув вибухівку на легковий автомобіль на приватному подвір’ї", — говориться у повідомленні.
Російські загарбники намагались скинути вибухівку також і на рятувальників, проте підрозділ встиг від’їхати в безпечне місце.
Пожежі, які виникли внаслідок вибуху, були ліквідовані.
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