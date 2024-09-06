Обстріл Херсону російськими загарбниками

Рятувальники гасять автомобіль. Фото: скриншот

У Херсоні від самого ранку лунали потужні вибухи. Російські загарбники скинули вибуховий заряд на цивільний автомобіль. Також ворог влучив у дах житлової будівлі.

Про це повідомили в МВС у п'ятницю, 6 вересня.

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"У передмісті окупанти влучили в дах житлового будинку. У цей час в іншому районі міста ворожий БпЛА скинув вибухівку на легковий автомобіль на приватному подвір’ї", — говориться у повідомленні.

Російські загарбники намагались скинути вибухівку також і на рятувальників, проте підрозділ встиг від’їхати в безпечне місце.

Пожежі, які виникли внаслідок вибуху, були ліквідовані.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: Харківська обласна прокуратура