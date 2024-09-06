Обстрел Херсона русскими захватчиками

Спасатели тушат автомобиль. Фото: скриншот

В Херсоне с самого утра раздавались мощные взрывы. Российские захватчики сбросили взрывной заряд на гражданский автомобиль. Также враг попал в крышу жилого здания.

Об этом сообщили в МВД в пятницу, 6 сентября.

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"В пригороде оккупанты попали в крышу жилого дома. В настоящее время в другом районе города вражеский БпЛА сбросил взрывчатку на легковой автомобиль на частном подворье", — говорится в сообщении.

Российские захватчики пытались сбросить взрывчатку также и на спасателей, однако подразделение успел отъехать в безопасное место.

Пожары, возникшие в результате взрыва, были ликвидированы.

Спасатели на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пожарный тушит пожар. Фото: Харьковская областная прокуратура