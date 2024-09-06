Обстрел Херсона русскими захватчиками

В Херсоне вражеский дрон сбросил взрывчатку на гражданское авто
6 сентября 2024 15:40
Спасатели тушат автомобиль. Фото: скриншот
В Херсоне с самого утра раздавались мощные взрывы. Российские захватчики сбросили взрывной заряд на гражданский автомобиль. Также враг попал в крышу жилого здания.
Об этом сообщили в МВД в пятницу, 6 сентября.
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"В пригороде оккупанты попали в крышу жилого дома. В настоящее время в другом районе города вражеский БпЛА сбросил взрывчатку на легковой автомобиль на частном подворье", — говорится в сообщении.
Российские захватчики пытались сбросить взрывчатку также и на спасателей, однако подразделение успел отъехать в безопасное место.
Пожары, возникшие в результате взрыва, были ликвидированы.
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