Обстрел Никополя 7 сентября — оккупанты применили дроны и тяжелую артиллерию

Оккупанты четыре раза ударили по Никополю — что известно
7 сентября 2024 08:20
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото архивное: t.me/dnipropetrovskaODA
Российские оккупанти продолжают обстреливать Никополь Днепропетровской области. Противник четыре раза атаковал город.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в среду, 7 сентября
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По словам главы Днепропетровской ОВА, с вечера по Никополю противник бил четыре раза.
Оккупанты применяли дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали.
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