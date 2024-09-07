ВСУ восстановили позиции под Покровском Донецкой области — отчет ISW

Украинские военные восстановили ограниченные позиции на Покровском направлении, — ISW
Украинские военные восстановили ранее утраченные позиции под Покровском Донецкой области. Однако сейчас фиксируется продвижение российских оккупантов возле Торецка.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Ситуация на фронте
Силы обороны Украины восстановили ограниченные позиции на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 сентября, показывают, что ВСУ вернули контроль над позициями в юго-западной части Галициновки и западной Михайловке.
Продвижение оккупантов возле Торецка
В ISW отметили, что российские захватчики недавно продвинулись по направлению к Торецку. Геолокационные кадры от 5 сентября уточнили визуально подтвержденную максимальную протяженность их передовой линии на севере и востоке Нью-Йорка, а также севернее и в восточной окраине Нелиповки.
Впоследствии российские "военкоры" заявили, что ВСУ начали контратаку возле Торецка и Нью-Йорка. По их словам, украинские воины имеют резервы, чтобы повлиять на темпы наступления РФ на этом направлении.
"5 и 6 сентября российские блогеры рассказывали, что войска РФ продвинулись в южной части Торецка и вблизи Дружбы, однако в ISW не нашли подтверждения", — говорится в отчете.
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