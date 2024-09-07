ВСУ восстановили позиции под Покровском Донецкой области — отчет ISW

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные восстановили ранее утраченные позиции под Покровском Донецкой области. Однако сейчас фиксируется продвижение российских оккупантов возле Торецка.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины восстановили ограниченные позиции на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 сентября, показывают, что ВСУ вернули контроль над позициями в юго-западной части Галициновки и западной Михайловке.

Продвижение оккупантов возле Торецка

В ISW отметили, что российские захватчики недавно продвинулись по направлению к Торецку. Геолокационные кадры от 5 сентября уточнили визуально подтвержденную максимальную протяженность их передовой линии на севере и востоке Нью-Йорка, а также севернее и в восточной окраине Нелиповки.

Впоследствии российские "военкоры" заявили, что ВСУ начали контратаку возле Торецка и Нью-Йорка. По их словам, украинские воины имеют резервы, чтобы повлиять на темпы наступления РФ на этом направлении.

"5 и 6 сентября российские блогеры рассказывали, что войска РФ продвинулись в южной части Торецка и вблизи Дружбы, однако в ISW не нашли подтверждения", — говорится в отчете.