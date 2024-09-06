В МЗС відреагували на кадри страти українських військовополонених

Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

CNN опублікувало новий відеозапис, що викриває черговий військовий злочин російських військ: страту трьох українських солдатів, які здалися в полон неподалік Покровська. У відповідь на це, Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти з закликом рішуче засудити систематичні вбивства українських військових, які потрапили в полон.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в соціальній мережі X.

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Реакція МЗС

"Ми вражені жахливими кадрами, отриманими CNN, на яких показано, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів. Цей військовий злочин є частиною грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство — це ганьба людства", — йдеться в повідомлені.

Він також закликав до консолідації зусиль та виконання Формули миру президента Володимира Зеленського, яка передбачає повернення всіх незаконно утримуваних осіб.

Окупанти розстріляли українських військовополонених

В п’ятницю, 6 вересня, CNN оприлюднило відео, зняте українським розвідувальним дроном наприкінці серпня на Покровському напрямку фронту. Це відео ілюструє один з численних випадків порушення прав військовополонених.

"Інцидент, описаний українським чиновником, який попросив не розголошувати деякі подробиці з метою захисту назви підрозділу, є частиною серії явних страт, кількість яких цього року, ймовірно, зросла", — зазначило видання.