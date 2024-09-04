СБУ розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених

Російські військові. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку. Під керівництвом Донецької обласної прокуратури відкрите досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 3 вересня.

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Розслідування факту розстрілу українських військовополонених

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що 3 вересня 2024 року на одному з Telegram-каналів з’явилася інформація, що представники російських окупаційних військ імовірно розстріляли українських військовослужбовців.

За наявними даними, троє бійців однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу з піднятими руками, коли ворог наблизився на небезпечну відстань. Окупанти змусили їх лягти обличчям до землі, після чого розстріляли їх у спину.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що навмисне вбивство військовополонених є серйозним порушенням Женевських конвенцій і розглядається як тяжкий міжнародний злочин.Правоохоронці здійснюють слідчі та розшукові заходи для встановлення всіх обставин цього злочину.

Досудове розслідування веде Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Допис Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Реакція омбудсмена з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародні організації та країни-партнери посилити тиск на Росію, щоб вона понесла відповідальність за свої воєнні злочини.

"Росія продовжує демонструвати свою терористичну суть, лише масштабуючи свої звірства! Кожен день українці переживають трагедії, на які немає адекватної відповіді світової спільноти", — йдеться в повідомлені.