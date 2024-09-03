Обстріл Сум 3 вересня — окупанти вдарили по університету

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 3 вересня, завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Наразі наслідки атаки уточнюються.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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За попередньою інформацією, окупанти застосували КАБ.

Наразі на місці удару працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — додали в Сумській ОВА.