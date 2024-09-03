Обстрел Сум 3 сентября — оккупанты ударили по университету

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 3 сентября, нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Последствия атаки уточняются.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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По предварительной информации, оккупанты применили КАБ,

В настоящее время на месте удара работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — добавили в Сумской ОВА.