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Оккупанты нанесли удар по университету в Сумах

3 сентября 2024 22:36
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Сум 3 сентября — оккупанты ударили по университету
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты вечером, 3 сентября, нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Последствия атаки уточняются.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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По предварительной информации, оккупанты применили КАБ,

В настоящее время на месте удара работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — добавили в Сумской ОВА.

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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

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