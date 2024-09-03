Обстрел Полтавы 3 сентября — Зеленский назвал новое количество раненых

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Полтаве возросло количество раненых до 271. В настоящее время продолжаются спасательные работы, под завалами еще есть люди. Глава государства также анонсировал изменения в Офисе Президента и Кабинете Министров.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Российский обстрел Полтавы

Зеленский рассказал, что всем раненым оказывается необходимая помощь. Он поблагодарил всех, кто присоединился к помощи.

"Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти как можно больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека", — сообщил глава государства.

По словам Зеленского, правоохранители и Минобороны выясняют все обстоятельства этой трагедии. Российские оккупанты осуществили этот удар двумя баллистическими ракетами.

"Сигнал воздушной тревоги был. Все остальное — каждую деталь — должны установить и проверить в ходе расследования", — отметил Зеленский.

Изменения в Офисе Президента и Кабмине

Глава государства подчеркнул, что осень будет чрезвычайно важна для Украины, поэтому государственные институты должны быть настроены так, чтобы страна достигла всех результатов.

"Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе. Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики", — рассказал Зеленский.

По его словам, требуется большее взаимодействие между центральной властью и громадами, а также усиление результатов в оборонном производстве. Глава государства говорит, что власти также должны усилить работу с НАТО и Евросоюзом.

"Надо совместить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами — доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами — и те задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической", — добавил Зеленский.