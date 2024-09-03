Обстріл Полтави 3 вересня — Зеленський назвав нову кількість поранених

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Полтаві зросла кількість поранених до 271. Наразі тривають рятувальні роботи, під завалами ще є люди. Глава держави також анонсував зміни в Офісі Президента та Кабінеті міністрів.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 3 вересня.

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Зеленський розповів, що усім пораненим надається необхідна допомога. Він подякував усім, хто долучився до допомоги.

"Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину", — повідомив глава держави.

За словами Зеленського, правоохоронці та Міноборони з’ясовують усі обставини цієї трагедії. Російські окупанти здійснили цей удар двома балістичними ракетами.

"Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше — кожну деталь – мають встановити і перевірити під час розслідування", — зазначив Зеленський.

Зміни в Офісі Президента та Кабміні

Глава держави наголосив, що осінь буде надзвичайно важливою для України, тому державні інституції мають бути налаштовані так, щоб країна досягла всіх результатів.

"Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики", — розповів Зеленський.

За його словами, потрібно більше взаємодії між центральною владою та громадами, а також посилення результатів в оборонному виробництві. Глава держави каже, що влада також має посилити роботу з НАТО та Євросоюзом.

"Треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами – довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами – і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної", — додав Зеленський.