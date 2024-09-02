В Сумах продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара

Спасатель ликвидирует последствия. Фото: Нацполиция

Российские войска вечером в воскресенье, 1 сентября, нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки пострадали 18 человек, среди которых дети.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Ракетный удар по Сумам

"В Сумах спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара. По предварительной информации травмированы 18 человек, из них шестеро детей", — говорится в сообщении.

Известно, что враг атаковал город вчера вечером: пострадало помещение, в котором расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Также повреждены шесть многоквартирных жилых домов. Спасатели оперативно ликвидировали очаги горения после обстрела.