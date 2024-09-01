Обстрел Сум вечером 1 сентября — что известно об атаке

Последствия российского обстрела Сум 1 сентября. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты вечером, 1 сентября, атаковали Сумы. Они ударили по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации и детский дом.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации в Telegram.

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"Сегодня вечером, 1 сентября, враг нанес ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом", — говорится в сообщении.

Здание, которое оказалось под российским обстрелом, находится среди жилого микрорайона города.

В настоящее время на месте атаки работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия обстрела уточняются.