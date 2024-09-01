Обстріл Сум ввечері 1 вересня — що відомо про атаку

Окупанти вдарили по центру соціально-психологічної реабілітації та дитячому будинку у Сумах
Російські окупанти ввечері 1 вересня атакували Суми. Вони вдарили по приміщенню закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації та дитячий будинок.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
Російський обстріл Сум
"Сьогодні ввечері, 1 вересня, ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок", — йдеться у повідомленні.
Будівля, яка опинилася під російським обстрілом, розташована серед житлового мікрорайону міста.
Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Наслідки обстрілу уточнюються.
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