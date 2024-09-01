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Окупанти вдарили по центру соціально-психологічної реабілітації та дитячому будинку у Сумах

1 вересня 2024 22:37
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Сум ввечері 1 вересня — що відомо про атаку
Наслідки російського обстрілу Сум 1 вересня. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти ввечері 1 вересня атакували Суми. Вони вдарили по приміщенню закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації та дитячий будинок.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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"Сьогодні ввечері, 1 вересня, ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок", — йдеться у повідомленні.

Будівля, яка опинилася під російським обстрілом, розташована серед житлового мікрорайону міста.

Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Наслідки обстрілу уточнюються.

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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

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