Скільки ракет та дронів знищили Сили ППО сьогодні вночі

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: 126 окрема бригада ТрО

Російські війська у ніч проти понеділка, 2 вересня, здійснили масовану атаку на Україну. Під час протиповітряної оборони сили ППО збили 42 ворожі цілі.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині. Для цього ворог застосував балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;

чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області;

одна ракета невстановленого типу із Бєлгородської області;

23 ударні БпЛА Shahed із Приморсько-Ахтарська.

Під час бойової роботи силами ППО було збито:

дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Крім того, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.