Скільки ракет та дронів знищили Сили ППО сьогодні вночі

Масована атака на Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей
Російські війська у ніч проти понеділка, 2 вересня, здійснили масовану атаку на Україну. Під час протиповітряної оборони сили ППО збили 42 ворожі цілі.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Обстріли України 2 вересня
Вночі окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині. Для цього ворог застосував балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також БпЛА типу Shahed з південного напрямку.
Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей;
- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;
- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області;
- одна ракета невстановленого типу із Бєлгородської області;
- 23 ударні БпЛА Shahed із Приморсько-Ахтарська.
Під час бойової роботи силами ППО було збито:
- дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.
Крім того, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.
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