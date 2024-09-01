Зеленський заявив, що Україна працює над розширенням можливостей зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відчути, що таке війна. За його словами, країна працює, щоб якнайбільше ворожих військових обʼєктів, логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки опинилось у зоні доступу для нашої зброї.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у неділю, 1 вересня.

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"Зараз це забезпечують наші дрони, і я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів. А також усім, хто працює заради нашої ракетної програми. І всій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни", — наголосив Зеленський.

За його словами, дронами й ракетами українці здатні виконати частину завдань, однак реальне завершення війни — це комплексне завдання. Глава держави впевнений, щоб примусити Росію до миру, потрібні й дієві інструменти.