Зеленський заявив, що Україна працює над розширенням можливостей зброї

Зеленський пояснив важливість дозволу бити по військових об'єктах на території Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відчути, що таке війна. За його словами, країна працює, щоб якнайбільше ворожих військових обʼєктів, логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки опинилось у зоні доступу для нашої зброї.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у неділю, 1 вересня.
Дозвіл для України бити по Росії
"Зараз це забезпечують наші дрони, і я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів. А також усім, хто працює заради нашої ракетної програми. І всій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни", — наголосив Зеленський.
За його словами, дронами й ракетами українці здатні виконати частину завдань, однак реальне завершення війни — це комплексне завдання. Глава держави впевнений, щоб примусити Росію до миру, потрібні й дієві інструменти.
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