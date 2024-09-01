Зеленский заявил, что Украина работает над расширением возможностей оружия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать, что такое война. По его словам, страна работает, чтобы как можно больше вражеских военных объектов, логистики, критических объектов их военной экономики оказалось в зоне доступа для нашего оружия.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в воскресенье, 1 сентября.

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"Сейчас это обеспечивают наши дроны, и я благодарю всех в Украине, кто работает для разработки и производства дронов. А также всех, кто работает ради нашей ракетной программы. И всей внешнеполитической команде нашего государства, которая убеждает партнеров, что дальнобойность является ключом для завершения этой войны", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, дронами и ракетами украинцы способны выполнить часть задач, однако реальное завершение войны — это комплексная задача. Глава государства уверен, чтобы принудить Россию к миру нужны и действенные инструменты.