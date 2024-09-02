Сколько ракет и дронов уничтожили Силы ПВО сегодня ночью

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: 126 отдельная бригада ТрО

Российские войска в ночь на понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Украину. Во время противовоздушной обороны силы ПВО сбили 42 вражеских цели.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Обстрелы Украины 2 сентября

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине. Для этого враг применил баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БпЛА типа Shahed с южного направления.

Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 58 воздушных целей — 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей;

14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области;

четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгоросской области;

одна ракета неустановленного типа из Белгородской области;

23 ударные БпЛА Shahed из Приморско-Ахтарска.

Во время боевой работы силами ПВО были сбиты:

девять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Кроме того, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны.