Сколько ракет и дронов уничтожили Силы ПВО сегодня ночью

Массированная атака на Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей
Российские войска в ночь на понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Украину. Во время противовоздушной обороны силы ПВО сбили 42 вражеских цели.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Обстрелы Украины 2 сентября
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине. Для этого враг применил баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БпЛА типа Shahed с южного направления.
Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 58 воздушных целей — 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:
- 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей;
- 14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области;
- четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгоросской области;
- одна ракета неустановленного типа из Белгородской области;
- 23 ударные БпЛА Shahed из Приморско-Ахтарска.
Во время боевой работы силами ПВО были сбиты:
- девять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.
Кроме того, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны.
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