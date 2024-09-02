У Сумах триває ліквідація наслідків російського ракетного удару

Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: Нацполіція

Російські війська увечері в неділю, 1 вересня, завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки постраждали 18 людей, серед яких діти.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Ракетний удар по Сумах

"У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару. За попередньою інформацією травмовано 18 людей, з них шестеро дітей", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ворог атакував місто учора ввечері: постраждало приміщення, в якому розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Також пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків. Рятувальники оперативно ліквідували осередки горіння після обстрілу.