Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Сумах пролунали вибухи — що відомо arrow

У Сумах пролунали вибухи — що відомо

3 вересня 2024 21:39
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Сумах ввечері в вівторок, 3 вересня — яка загроза в області
Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: RINA/Kurir
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Сумах пролунали ввечері, 3 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибухи в Сумах

"У Сумах пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а також пуск КАБів на Суми.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Також важливі новини дня по темі:

війна вибух Україна Суми обстріли окупанти повітряна тривога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:12 Під завалами в Полтаві є люди — Зеленський у вечірньому зверненні назвав нову кількість поранених

21:39 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

21:33 Стефанішина подала заяву про відставку

21:33 Звільнення військових у запас або у відставку — в чому суттєва різниця

21:23 Зеленський поділився деталями зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:23 Норвегія виділить 48 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

21:21 Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

21:17 У львівську лікарню надійшла посилка з мінами — правоохоронці почали розслідування

21:13 Поширював у Viber локації роботи ТЦК — як суд покарав чоловіка

21:06 Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпіаді-2024

22:12 Під завалами в Полтаві є люди — Зеленський у вечірньому зверненні назвав нову кількість поранених

21:39 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

21:33 Стефанішина подала заяву про відставку

21:33 Звільнення військових у запас або у відставку — в чому суттєва різниця

21:23 Зеленський поділився деталями зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:23 Норвегія виділить 48 млн євро на безпілотники та засоби ППО для України

21:21 Знову відключення світла — у які години одесити завтра будуть без електропостачання

21:17 У львівську лікарню надійшла посилка з мінами — правоохоронці почали розслідування

21:13 Поширював у Viber локації роботи ТЦК — як суд покарав чоловіка

21:06 Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпіаді-2024

Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець