Вибухи в Сумах ввечері в вівторок, 3 вересня — яка загроза в області

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

Вибухи у Сумах пролунали ввечері, 3 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Сумах

"У Сумах пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а також пуск КАБів на Суми.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд: