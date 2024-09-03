Вибухи в Сумах ввечері в вівторок, 3 вересня — яка загроза в області

У Сумах пролунали вибухи — що відомо
3 вересня 2024 21:39
Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: RINA/Kurir
Вибухи у Сумах пролунали ввечері, 3 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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"У Сумах пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, а також пуск КАБів на Суми.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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