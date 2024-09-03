Взрывы в Сумах вечером во вторник, 3 сентября — какая угроза в области

В Сумах раздались взрывы — что известно
3 сентября 2024 21:39
Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: RINA/Kurir
Взрывы в Сумах раздались вечером, 3 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Сумах
"В Сумах раздался взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, а также пуске КАБов на Сумы.
Сейчас карта тревог выглядит так:
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