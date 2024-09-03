Взрывы в Сумах вечером во вторник, 3 сентября — какая угроза в области

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрывы в Сумах раздались вечером, 3 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Сумах раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, а также пуске КАБов на Сумы.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так: