СБУ начала досудебное расследование по факту расстрела украинских военнопленных

Российские военные. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска расстреляли троих украинских военнопленных на Торецком направлении. Под руководством Донецкой областной прокуратуры открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 3 сентября.

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Расследование факта расстрела украинских военнопленных

В Офисе Генерального прокурора отметили, что 3 сентября 2024 г. на одном из Telegram-каналов появилась информация, что представители российских оккупационных войск предположительно расстреляли украинских военнослужащих.

По имеющимся данным, три бойца одной из бригад ВСУ вышли из подвала с поднятыми руками, когда враг приблизился на опасное расстояние. Оккупанты заставили их лечь лицом к земле, после чего расстреляли их в спину.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что умышленное убийство военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и рассматривается как тяжкое международное преступление. Правоохранители осуществляют следственные и розыскные меры по установлению всех обстоятельств этого преступления.

Досудебное расследование проводит Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Сообщение Офису Генпрокурора. Фото: скриншот

Реакция омбудсмена по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международные организации и страны-партнеры усилить давление на Россию, чтобы она понесла ответственность за свои военные преступления.

"Россия продолжает демонстрировать свою террористическую сущность, лишь масштабируя свои зверства! Каждый день украинцы переживают трагедии, на которые нет адекватного ответа мирового сообщества", — говорится в сообщении.