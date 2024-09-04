Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных — прокуратура начала расследование arrow

Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных — прокуратура начала расследование

4 сентября 2024 00:00
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
СБУ начала досудебное расследование по факту расстрела украинских военнопленных
Российские военные. Иллюстративное фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Российские войска расстреляли троих украинских военнопленных на Торецком направлении. Под руководством Донецкой областной прокуратуры открыто досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Расследование факта расстрела украинских военнопленных

В Офисе Генерального прокурора отметили, что 3 сентября 2024 г. на одном из Telegram-каналов появилась информация, что представители российских оккупационных войск предположительно расстреляли украинских военнослужащих.

По имеющимся данным, три бойца одной из бригад ВСУ вышли из подвала с поднятыми руками, когда враг приблизился на опасное расстояние. Оккупанты заставили их лечь лицом к земле, после чего расстреляли их в спину.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что умышленное убийство военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и рассматривается как тяжкое международное преступление. Правоохранители осуществляют следственные и розыскные меры по установлению всех обстоятельств этого преступления.

Досудебное расследование проводит Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Сообщение Офису Генпрокурора. Фото: скриншот
Сообщение Офису Генпрокурора. Фото: скриншот

Реакция омбудсмена по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международные организации и страны-партнеры усилить давление на Россию, чтобы она понесла ответственность за свои военные преступления.

"Россия продолжает демонстрировать свою террористическую сущность, лишь масштабируя свои зверства! Каждый день украинцы переживают трагедии, на которые нет адекватного ответа мирового сообщества", — говорится в сообщении.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот
Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

СБУ война россияне Украина Донецкая область прокуратура оккупанты пленные война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:20 Половина штата КМУ потерпит изменения — Арахамия анонсировал перезагрузку в правительстве

Срочная новость

00:06 В Сумах прогремел повторный взрыв — подробности атаки

00:00 Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных — прокуратура начала расследование

3 сентября 2024

23:58 Начальник штаба Сил беспилотных систем отстранен от должности — его будет проверять СБУ

23:48 Контрактная служба — когда можно отказаться без официальной процедуры

23:33 Во Львовской области пьяный военный поссорился с проводницей — что решил суд

23:31 Украина получила очередное "золото" на Паралимпиаде во Франции — кто принес медаль в копилку

23:25 Перезагрузка в Кабмине — Верещук подала в отставку, с должности может уйти Кулеба

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

23:15 В Сумах раздался взрыв — что известно

23:01 Украинский паралимпиец побил мировой рекорд в толкании ядра и завоевал золотую медаль

00:20 Половина штата КМУ потерпит изменения — Арахамия анонсировал перезагрузку в правительстве

Срочная новость

00:06 В Сумах прогремел повторный взрыв — подробности атаки

00:00 Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных — прокуратура начала расследование

3 сентября 2024

23:58 Начальник штаба Сил беспилотных систем отстранен от должности — его будет проверять СБУ

23:48 Контрактная служба — когда можно отказаться без официальной процедуры

23:33 Во Львовской области пьяный военный поссорился с проводницей — что решил суд

23:31 Украина получила очередное "золото" на Паралимпиаде во Франции — кто принес медаль в копилку

23:25 Перезагрузка в Кабмине — Верещук подала в отставку, с должности может уйти Кулеба

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

23:15 В Сумах раздался взрыв — что известно

23:01 Украинский паралимпиец побил мировой рекорд в толкании ядра и завоевал золотую медаль

Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец