Война в Украине — как украинские бойцы сбивают российские дроны

Бойцы сбивают российские дроны. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады сдерживают оккупационные войска на Харьковском направлении. Российские дроны — одна из самых больших проблем на фронте, но украинская противовоздушная оборона эффектно "приземляет" различные типы вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады во вторник, 3 сентября, и показала соответствующее видео.

Читайте также:

Уничтожение российских дронов на фронте

На видео бойцы показали уникальные кадры сбития вражеских беспилотников типа "Орлан", SuperCam или ZALA.

"За противовоздушную оборону наших позиций в Харьковской области отвечают бойцы подразделения ПВО бригады. На видео можно увидеть, как приземляем разведчиков и ударников оккупантовв на передовой", — говорится в сообщении.