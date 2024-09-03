В России пожаловались на очередную атаку дронов на военный аэродром

Россияне пожаловались на атаку дронов в Тверской области — под ударом был военный аэродром
Ночью 3 августа военный аэродром "Мигалово" в Тверской области РФ атаковали дроны. Местные жители сообщали о стрельбе, а РосСМИ публикуют кадры работы ПВО.
Об атаке на аэродром в Тверской области сообщили российские паблики во вторник, 3 августа.
Атака на военный аэродром "Мигалово"
Ночью 3 сентября в окрестностях российского города Тверь, в районе военного аэропорта "Мигалово" продолжалась работа ПВО. Сообщается о вероятной атаке дронов.
"Дроны атаковали Тверь, под ударом, вероятно, военный аэродром. Местные паблики сообщают об атаке БПЛА в районе Мигалово", — пишут росСМИ.
В Telegram-каналах публикуют видео атаки на аэродром и попытки средств воздушной обороны уничтожить беспилотники.
"Тверь под атакой БПЛА. Цель дронов — аэропорт. Работает ПВО. В Твери несколько дронов атаковали военный аэродром Мигалово", — говорится в сообщениях.
Официальных комментариев со стороны местных властей, ни кадров, подтверждающих попадание дроны, нет. Нет также уведомлений о сбитии беспилотников от Минобороны РФ.
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