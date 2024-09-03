У Росії поскаржилися на чергову атаку дронів на військовий аеродром

Аеродром Мігалово. Фото: росЗМІ

Вночі 3 серпня військовий аеродром "Мігалово", що у Тверській області РФ, атакували дрони. Місцеві мешканці повідомляли про стрілянину, а росЗМІ публікують кадри роботи ППО.

Про атаку на аеродром у Тверській області повідомили російські пабліки у вівторок, 3 серпня.

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Атака на військовий аеродром "Мігалово"

Вночі 3 вересня на околиці російського міста Твер, в районі військового аеропорту "Мігалово" тривала робота ППО. Повідомляється про ймовірну атаку дронів.

"Дрони атакували Твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром. Місцеві паблики повідомляють про атаку БПЛА в районі Мігалово", — пишуть росЗМІ.

У Telegram-каналах публікують відео атаки на аеродром та спроб засобів повітряної оборони знищити безпілотники.

"Твер під атакою БПЛА. Ціль дронів – аеропорт. Працює ППО. У Твері кілька дронів атакували військовий аеродром Мігалово", — йдеться в повідомленнях.

Офіційних коментарів з боку місцевої влади, ні кадрів, які б підтверджували влучання дроні, немає. Немає також повідомлень про збиття безпілотників від Міноборони РФ.