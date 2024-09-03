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Росіяни поскаржились на атаку дронів у Тверській області — під ударом був військовий аеродром

3 вересня 2024 10:32
Галина Шподарева - редактор
У Росії поскаржилися на чергову атаку дронів на військовий аеродром
Аеродром Мігалово. Фото: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

Вночі 3 серпня військовий аеродром "Мігалово", що у Тверській області РФ, атакували дрони. Місцеві мешканці повідомляли про стрілянину, а росЗМІ публікують кадри роботи ППО. 

Про атаку на аеродром у Тверській області повідомили російські пабліки у вівторок, 3 серпня. 

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Вночі 3 вересня на околиці російського міста Твер, в районі військового аеропорту "Мігалово" тривала робота ППО. Повідомляється про ймовірну атаку дронів

"Дрони атакували Твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром. Місцеві паблики повідомляють про атаку БПЛА в районі Мігалово", — пишуть росЗМІ.

У Telegram-каналах публікують відео атаки на аеродром та спроб засобів повітряної оборони знищити безпілотники.

"Твер під атакою БПЛА. Ціль дронів – аеропорт. Працює ППО. У Твері кілька дронів атакували військовий аеродром Мігалово", — йдеться в повідомленнях.

Росіяни поскаржились на атаку дронів у Тверській області — під ударом був військовий аеродром - фото 1

Росіяни поскаржились на атаку дронів у Тверській області — під ударом був військовий аеродром - фото 2

Офіційних коментарів з боку місцевої влади, ні кадрів, які б  підтверджували влучання дроні, немає. Немає також повідомлень про збиття безпілотників від Міноборони РФ. 

Росіяни поскаржились на атаку дронів у Тверській області — під ударом був військовий аеродром - фото 3
Відстань від України до Твері. Фото: Deep State

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