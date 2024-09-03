Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія вночі вдарила по Україні дронами та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО arrow

Росія вночі вдарила по Україні дронами та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО

3 вересня 2024 08:28
Катерина Османська - Редактор
Нічна атака України 3 вересня — скільки російських дронів збила ППО
Робота сил ППО. Фото: Генштаб
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 3 вересня знову атакували Україну різним типом озброєння. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях та збила 27 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Нічна атака на Україну 3 вересня 

За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни завдали удару по Україні різним типом озброєння, зокрема:

  • трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму,
  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області (РФ),
  • 35 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони пусків — Курська область, мис Чауда — Крим). 

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Так, в результаті протиповітряного бою збито 27 російських "шахедів", ще шість — локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та тимчасово окупованої Донеччини.

Зазначається, що цієї ночі протиповітряна оборона працювала у восьми областях:

  • Київській,
  • Одеській,
  • Харківській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Полтавській,
  • Чернігівській,
  • Сумській.
атака України 3 вересня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Також важливі новини дня по темі:

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні сили

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:18 Американські дослідники могли знайти місце запуску нової російської ракети "Буревестник"

09:08 На Харківщині лунали вибухи — ворог обстріляв низку населених пунктів, є поранені

09:05 Долар дорожчає, євро дешевшає, а злотий на тому ж рівні — курс іноземних валют на сьогодні

08:59 Українцям пропонують зарплату у 100 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій

08:57 ПАР підтримала "мирний план" закінчення війни в України від Китаю та Бразилії

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

08:50 Байден різко відреагував на вбивство ізраїльських заручників

08:40 ЗСУ відновили позиції поблизу Покровська — в ISW назвали наслідки для окупантів

08:37 В Австрії незадоволені кількістю працевлаштованих українців в країні — скільки мають роботу

08:30 Грошова допомога мобілізованим українцям — у яких містах та скільки виплачують

08:28 Росія вночі вдарила по Україні дронами та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО

09:18 Американські дослідники могли знайти місце запуску нової російської ракети "Буревестник"

09:08 На Харківщині лунали вибухи — ворог обстріляв низку населених пунктів, є поранені

09:05 Долар дорожчає, євро дешевшає, а злотий на тому ж рівні — курс іноземних валют на сьогодні

08:59 Українцям пропонують зарплату у 100 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій

08:57 ПАР підтримала "мирний план" закінчення війни в України від Китаю та Бразилії

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

08:50 Байден різко відреагував на вбивство ізраїльських заручників

08:40 ЗСУ відновили позиції поблизу Покровська — в ISW назвали наслідки для окупантів

08:37 В Австрії незадоволені кількістю працевлаштованих українців в країні — скільки мають роботу

08:30 Грошова допомога мобілізованим українцям — у яких містах та скільки виплачують

08:28 Росія вночі вдарила по Україні дронами та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець