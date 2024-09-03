Нічна атака України 3 вересня — скільки російських дронів збила ППО

Росія вночі вдарила по Україні дронами та ракетами — скільки ворожих цілей знищила ППО
Російські окупанти у ніч проти 3 вересня знову атакували Україну різним типом озброєння. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях та збила 27 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136".
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Нічна атака на Україну 3 вересня
За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни завдали удару по Україні різним типом озброєння, зокрема:
- трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму,
- керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області (РФ),
- 35 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони пусків — Курська область, мис Чауда — Крим).
"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Так, в результаті протиповітряного бою збито 27 російських "шахедів", ще шість — локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та тимчасово окупованої Донеччини.
Зазначається, що цієї ночі протиповітряна оборона працювала у восьми областях:
- Київській,
- Одеській,
- Харківській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Сумській.
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