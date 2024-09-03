Нічна атака України 3 вересня — скільки російських дронів збила ППО

Робота сил ППО. Фото: Генштаб

Російські окупанти у ніч проти 3 вересня знову атакували Україну різним типом озброєння. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях та збила 27 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни завдали удару по Україні різним типом озброєння, зокрема:

трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму,

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області (РФ),

35 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони пусків — Курська область, мис Чауда — Крим).

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Так, в результаті протиповітряного бою збито 27 російських "шахедів", ще шість — локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та тимчасово окупованої Донеччини.

Зазначається, що цієї ночі протиповітряна оборона працювала у восьми областях:

Київській,

Одеській,

Харківській,

Миколаївській,

Херсонській,

Полтавській,

Чернігівській,

Сумській.