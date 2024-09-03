Росія атакувала Дніпропетровщину — в ОВА повідомили про наслідки

На Дніпропетровщині лунали вибухи — ворог атакував регіон з Градів, дронів та артилерії
Російські війська у понеділок, 2 вересня, атакували ракетами місто Дніпро. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще шість — постраждали.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 3 вересня.
Атаки на Дніпропетровщину
"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні", — йдеться у повідомленні.
У Дніпрі через російський обстріл горіли автівки: знищено три транспортних засобів та ще 12 — понівечені. У дитячому садочку та сімох приватних будинках були побиті вікна, пошкоджено підприємство.
Крім того, ворог активно обстрілював й Нікопольський район, поціливши з "Градів", важкої артилерії та дронів-камікадзе. А у Нікополі та Марганецькій громаді зачепив інфраструктуру, обійшлося без жертв.
А вже сьогодні вранці російські окупанти поновили удари по райцентру: пошкоджена адмінбудівля, обстеження території триває.
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