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Росія скоро отримає сотні ракет від Ірану та вже вчиться як працювати з ними — що відомо

3 вересня 2024 07:52
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Іран скоро поставить Росії свої балістичні ракети — які їх характеристики
Іранські ракети. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росія може вже за кілька днів отримати нову партію допомоги від Ірану. Йдеться про постачання балістичних ракет ближнього радіуса дії, про що країни домовилися ще в грудні 2023 року. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики заявили, що російська армія вже розпочала підготовку з використання іранської зброї у бою. Іран невдовзі поставить Росії свої балістичні ракети. За словами деяких джерел, йдеться про "термін у кілька днів".

Наразі точно невідомо, які саме ракети точно надійдуть до Росії з Ірану. Проте, за оцінками попередніх повідомлень європейської розвідки, це, ймовірно, балістичні ракети ближнього радіусу дії Ababil та балістичні ракети малої дальності Fateh-360.

Зокрема, саме про ці ракети домовилися лідери Ірану та Росії у грудні 2023 року, підписавши контракт на сотні таких ракет. Окрім того, аналітики звернули увагу на факт, що десятки російських військовослужбовців вже у серпні навчалися працювати з Fateh-360.

"Згідно з попередніми оцінками ISW, використання балістичних ракет Ababil або Fateh-360, швидше за все, дозволить російським військам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандери", для українських цілей у глибокому тилу", — вважають аналітики.

Які ракети можуть передати Росії та що про них відомо

У відкритих джерелах про Ababil,  Fath-360 є мало інформації. 

Ababil

Ababil
Ракета Ababil. Фото: Defense Express

Ababil — це іранська ракета невеликих розмірів: довжина становить 3,7 метрів, а вага — 240 кг. Ракета здатна уразити цілі на відстані до 86 кілометрів. Відомо, що ракета випускається у двох версіях — з супутниковою та інерціальною навігацією, а також з додатковою оптико-електронною системою наведення на кінцевій ділянці. Запускають такі ракети з транспортно-пускових контейнерів, які групують по вісім га одній платформі. 

Ракета бувала у Москві на виставці "Армия — 2023". Тоді координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія цікавиться такими ракетами.

Fath-360

Fath 360
Ракети Fath-360 та Fateh. Фото: Defence Express

Цікаво, що Fath-360 у ЗМІ ні разу не називали такою ракетою, яка б викликала інтерес в Росії. Відомо, що вона називається ще BM-120, про існування якої стало відомо лише наприкінці 2021 року. 

Згадок у публічному просторі про Fath-360 небагато. Відомо, що її довжина сягає 5,1 м. Діаметр ракети становить 368 мм, а вага —787 кілограмів, з яких бойова частина становить 150 кг. Ракета Fath-360 здатна розвивати швидкість у 4 Маха, а дальність польоту складає до 120 км. 

Аналітики та експерти Defense Express вважають, що Fath-360 є малою копією Fateh-110.

"Водночас, головна різниця між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar у тому, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а другі – для атак об'єктів у глибокому тилу", — писали Defense Express.

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