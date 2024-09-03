Іран скоро поставить Росії свої балістичні ракети — які їх характеристики

Іранські ракети. Фото: росЗМІ

Росія може вже за кілька днів отримати нову партію допомоги від Ірану. Йдеться про постачання балістичних ракет ближнього радіуса дії, про що країни домовилися ще в грудні 2023 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики заявили, що російська армія вже розпочала підготовку з використання іранської зброї у бою. Іран невдовзі поставить Росії свої балістичні ракети. За словами деяких джерел, йдеться про "термін у кілька днів".

Наразі точно невідомо, які саме ракети точно надійдуть до Росії з Ірану. Проте, за оцінками попередніх повідомлень європейської розвідки, це, ймовірно, балістичні ракети ближнього радіусу дії Ababil та балістичні ракети малої дальності Fateh-360.

Зокрема, саме про ці ракети домовилися лідери Ірану та Росії у грудні 2023 року, підписавши контракт на сотні таких ракет. Окрім того, аналітики звернули увагу на факт, що десятки російських військовослужбовців вже у серпні навчалися працювати з Fateh-360.

"Згідно з попередніми оцінками ISW, використання балістичних ракет Ababil або Fateh-360, швидше за все, дозволить російським військам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандери", для українських цілей у глибокому тилу", — вважають аналітики.

Які ракети можуть передати Росії та що про них відомо

У відкритих джерелах про Ababil, Fath-360 є мало інформації.

Ababil

Ракета Ababil. Фото: Defense Express

Ababil — це іранська ракета невеликих розмірів: довжина становить 3,7 метрів, а вага — 240 кг. Ракета здатна уразити цілі на відстані до 86 кілометрів. Відомо, що ракета випускається у двох версіях — з супутниковою та інерціальною навігацією, а також з додатковою оптико-електронною системою наведення на кінцевій ділянці. Запускають такі ракети з транспортно-пускових контейнерів, які групують по вісім га одній платформі.

Ракета бувала у Москві на виставці "Армия — 2023". Тоді координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія цікавиться такими ракетами.

Fath-360

Ракети Fath-360 та Fateh. Фото: Defence Express

Цікаво, що Fath-360 у ЗМІ ні разу не називали такою ракетою, яка б викликала інтерес в Росії. Відомо, що вона називається ще BM-120, про існування якої стало відомо лише наприкінці 2021 року.

Згадок у публічному просторі про Fath-360 небагато. Відомо, що її довжина сягає 5,1 м. Діаметр ракети становить 368 мм, а вага —787 кілограмів, з яких бойова частина становить 150 кг. Ракета Fath-360 здатна розвивати швидкість у 4 Маха, а дальність польоту складає до 120 км.

Аналітики та експерти Defense Express вважають, що Fath-360 є малою копією Fateh-110.

"Водночас, головна різниця між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar у тому, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а другі – для атак об'єктів у глибокому тилу", — писали Defense Express.