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Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото

1 вересня 2024 07:48
Євгенія Брюховецька - редактор
Майбутні військові командири на навчаннях Інтерфлекс у Британії — Генштаб показав фото
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські військові, які у майбутньому стануть командирами взводів, проходять навчання у Великій Британії. Воїни відпрацьовують штурми під керівництвом іноземних інструкторів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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"Майбутні командири взводів під керівництвом інструкторів з Австралії та Фінляндії в межах операції Інтерфлекс, що проходить на території Великої Британії, навчаються та відпрацьовують штурм ворожих траншей", — йдеться у повідомленні.

Військові проходять всі необхідні етапи для успішного виконання завдань, починаючи зі збору й аналізу розвідувальної інформації та підготовки й доведення бойового наказу. Також вони тренуються штурмувати окопи та займати кругову оборону після їх зачистки від противника.

  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 1
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 2
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 3
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 4
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 5
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 6
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 7
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 8
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 9
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 10
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 11
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 12
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 13
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 14
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
  • Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото - фото 15
    ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
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Крім того, українські воїни проходять заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини та дій в урбанізованій місцевості тощо. Водночас значна частина часу присвячується плануванню: аналізу інформації, відданню бойових наказів та перенесенню планів на макет.

"Ці навички та знання є основою для ефективного командування та успішного виконання бойових завдань командирів", — зауважили в Генштабі.

Там додали, що командири взводів повинні вміти ефективно приймати рішення в бойових умовах, а навчання допомагає їм розвивати ці навички.

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Скриншот допису Генштабу

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