Майбутні військові командири на навчаннях Інтерфлекс у Британії — Генштаб показав фото

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

Українські військові, які у майбутньому стануть командирами взводів, проходять навчання у Великій Британії. Воїни відпрацьовують штурми під керівництвом іноземних інструкторів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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"Майбутні командири взводів під керівництвом інструкторів з Австралії та Фінляндії в межах операції Інтерфлекс, що проходить на території Великої Британії, навчаються та відпрацьовують штурм ворожих траншей", — йдеться у повідомленні.

Військові проходять всі необхідні етапи для успішного виконання завдань, починаючи зі збору й аналізу розвідувальної інформації та підготовки й доведення бойового наказу. Також вони тренуються штурмувати окопи та займати кругову оборону після їх зачистки від противника.

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб

ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб 1 / 15

Крім того, українські воїни проходять заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини та дій в урбанізованій місцевості тощо. Водночас значна частина часу присвячується плануванню: аналізу інформації, відданню бойових наказів та перенесенню планів на макет.

"Ці навички та знання є основою для ефективного командування та успішного виконання бойових завдань командирів", — зауважили в Генштабі.

Там додали, що командири взводів повинні вміти ефективно приймати рішення в бойових умовах, а навчання допомагає їм розвивати ці навички.