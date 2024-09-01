Майбутні військові командири на навчаннях Інтерфлекс у Британії — Генштаб показав фото

Майбутні військові командири ЗСУ проходять навчання в Британії у кваліфікованих інструкторів — фото
Українські військові, які у майбутньому стануть командирами взводів, проходять навчання у Великій Британії. Воїни відпрацьовують штурми під керівництвом іноземних інструкторів.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.
Навчання ЗСУ за кордоном
"Майбутні командири взводів під керівництвом інструкторів з Австралії та Фінляндії в межах операції Інтерфлекс, що проходить на території Великої Британії, навчаються та відпрацьовують штурм ворожих траншей", — йдеться у повідомленні.
Військові проходять всі необхідні етапи для успішного виконання завдань, починаючи зі збору й аналізу розвідувальної інформації та підготовки й доведення бойового наказу. Також вони тренуються штурмувати окопи та займати кругову оборону після їх зачистки від противника.
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ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
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ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
-
ЗСУ на навчаннях. Фото: Генштаб
Крім того, українські воїни проходять заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини та дій в урбанізованій місцевості тощо. Водночас значна частина часу присвячується плануванню: аналізу інформації, відданню бойових наказів та перенесенню планів на макет.
"Ці навички та знання є основою для ефективного командування та успішного виконання бойових завдань командирів", — зауважили в Генштабі.
Там додали, що командири взводів повинні вміти ефективно приймати рішення в бойових умовах, а навчання допомагає їм розвивати ці навички.
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