Будущие военные командиры на учениях Интерфлекс в Британии — Генштаб показал фото

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

Украинские военные, которые в будущем станут командирами взводов, проходят обучение в Великобритании. Воины отрабатывают штурмы под руководством иностранных инструкторов.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

Читайте также:

Обучение ВСУ за границей

"Будущие командиры взводов под руководством инструкторов из Австралии и Финляндии в рамках проходящей на территории Великобритании операции Интерфлекс учатся и отрабатывают штурм вражеских траншей", — говорится в сообщении.

Военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач, начиная со сбора и анализа разведывательной информации и подготовки и доказывания боевого приказа. Также они тренируются штурмовать окопы и занимать круговую оборону после их зачистки противника.

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб

ВСУ на учениях. Фото: Генштаб 1/15 ​ 15

Кроме того, украинские воины проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности. В то же время, значительная часть времени посвящается планированию: анализу информации, отданию боевых приказов и перенесению планов на макет.

"Эти навыки и знания являются основой для эффективного командования и успешного выполнения боевых задач командиров", — отметили в Генштабе.

Там добавили, что командиры взводов должны уметь эффективно принимать решения в боевых условиях, а обучение помогает им развивать эти навыки.