Будущие военные командиры на учениях Интерфлекс в Британии — Генштаб показал фото

Будущие военные командиры ВСУ проходят обучение в Британии у квалифицированных инструкторов — фото
Украинские военные, которые в будущем станут командирами взводов, проходят обучение в Великобритании. Воины отрабатывают штурмы под руководством иностранных инструкторов.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Обучение ВСУ за границей
"Будущие командиры взводов под руководством инструкторов из Австралии и Финляндии в рамках проходящей на территории Великобритании операции Интерфлекс учатся и отрабатывают штурм вражеских траншей", — говорится в сообщении.
Военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач, начиная со сбора и анализа разведывательной информации и подготовки и доказывания боевого приказа. Также они тренируются штурмовать окопы и занимать круговую оборону после их зачистки противника.
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ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
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ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
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ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
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ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
-
ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
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ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
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ВСУ на учениях. Фото: Генштаб
Кроме того, украинские воины проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности. В то же время, значительная часть времени посвящается планированию: анализу информации, отданию боевых приказов и перенесению планов на макет.
"Эти навыки и знания являются основой для эффективного командования и успешного выполнения боевых задач командиров", — отметили в Генштабе.
Там добавили, что командиры взводов должны уметь эффективно принимать решения в боевых условиях, а обучение помогает им развивать эти навыки.
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