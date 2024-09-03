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Россия скоро получит сотни ракет от Ирана и учится как работать с ними — что известно

3 сентября 2024 07:52
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Иран скоро поставит России свои баллистические ракеты — каковы их характеристики.
Иранские ракеты. Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россия может уже через несколько дней получить новую партию помощи от Ирана. Речь идет о поставках баллистических ракет ближнего радиуса действия, о чем страны договорились еще в декабре 2023 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявили, что российская армия уже приступила к подготовке по использованию иранского оружия в бою. Иран скоро поставит России свои баллистические ракеты. По словам некоторых источников, речь идет о "сроке в несколько дней".

Пока точно неизвестно, какие именно ракеты точно поступят в Россию из Ирана. Однако, по оценкам предыдущих сообщений европейской разведки, это вероятно баллистические ракеты ближнего радиуса действия Ababil и баллистические ракеты малой дальности Fateh-360.

В частности, именно об этих ракетах договорились лидеры Ирана и России в декабре 2023, подписав контракт на сотни таких ракет. Кроме того, аналитики обратили внимание на факт, что десятки российских военнослужащих уже в августе обучались работе с Fateh-360.

"Согласно предварительным оценкам ISW, использование баллистических ракет Ababil или Fateh-360, скорее всего, позволит российским войскам наносить удары по украинским целям в ближнем тылу, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандеры", для украинских целей в глубоком тылу", — считают аналитики.

Какие ракеты могут передать России и что о них известно

В открытых источниках о Ababil, Fath-360 мало информации.

Ababil

Ababil
Ракета Ababil. Фото: Defense Express

Ababil — это иранская ракета небольших размеров: длина составляет 3,7 метров, а вес — 240 кг. Ракета способна поразить цели на расстоянии до 86 км. Известно, что ракета выпускается в двух версиях — со спутниковой и инерциальной навигацией, а также дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке. Запускают такие ракеты из транспортно-пусковых контейнеров, которые группируют по восемь га одной платформы.

Ракета бывала в Москве на выставке "Армия - 2023". Тогда координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия интересуется такими ракетами.

Fath-360

Fath 360
Ракеты Fath-360 и Fateh. Фото: Defence Express

Интересно, что Fath-360 в СМИ ни разу не называли такой ракетой, которая вызывала бы интерес в России. Известно, что она называется BM-120, о существовании которой стало известно лишь в конце 2021 года.

Упоминаний в публичном пространстве о Fath-360 немного. Известно, что ее длина достигает 5,1 м. Диаметр ракеты составляет 368 мм, а вес - 787 килограммов, из которых боевая часть составляет 150 кг. Ракета Fath-360 способна развивать скорость в 4 маха, а дальность полета составляет до 120 км.

Аналитики и эксперты Defense Express считают, что Fath-360 является малой копией Fateh-110.

"В то же время главная разница между Fath-360, Ababil и Fateh-110, Zolfagar в том, что первые предназначены для непосредственного применения против целей на фронте и в ближнем тылу, а вторые — для атак объектов в глубоком тылу", — писали Defense Express.

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