Россия атаковала Днепропетровщину - в ОВА сообщили о последствиях

Ликвидация последствий атаки на Днепр. Фото: ОВА

Российские войска в понедельник, 2 сентября, атаковали ракетами город Днепр . В результате обстрела погиб один человек, еще шесть — пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, 3 сентября.

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"В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр есть 51-летний погибший. Шесть человек пострадали. Из них один 37-летний мужчина остается в больнице", — говорится в сообщении.

В Днепре из-за российских обстрелов горели автомобили: уничтожены три транспортных средства и еще 12 — изуродованы. В детском саду и семи частных домах были избиты окна, повреждено предприятие.

Кроме того, враг активно обстреливал и Никопольский район, попав из "Градов", тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе. А в Никополе и Марганецкой громаде задел инфраструктуру, обошлось без жертв.

А уже сегодня утром российские оккупанты возобновили удары по райцентру: повреждено админздание, обследование территории продолжается.