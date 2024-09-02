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Ракетный удар по Днепру — в ОВА сообщили о погибшем, раненых и разрушениях

2 сентября 2024 23:38
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях ракетной атаки на Днепр 2 сентября
Разрушения после обстрела. Фото: Андрей Мариенко/УНІАН
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вечером в понедельник, 2 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Вражескому обстрелу подвергся один из жилых районов города.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Скриншот сообщений Сергея Лысака

Последствия ракетного удара по Днепру

По состоянию на 22:36 2 сентября было известно о повреждении жилых домов в одном из районов города. В 23:02 появилась информация о погибшем и троих раненых.

Более подробную информацию об этом обстреле глава ОВА обещает предоставить утром.

Что известно о ракетном ударе по Днепру вечером 2 сентября

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 21:59. Почти сразу после ее объявления в городе раздалисьвзрывы. В Воздушных Силах ВС Украины отметили, что в сторону Днепра летела скоростная цель.

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