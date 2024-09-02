Обстрел Никополя — в ОВА сообщили о раненых и разрушениях

Россияне из артиллерии ударили по Никополю — есть раненые и разрушения
2 сентября 2024 15:21
Работники ГСЧС спасают раненую женщину. Фото: Сергей Лысак
В понедельник, 2 сентября, российские военные из артиллерии обстреляли дома мирного населения. В результате удара есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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По словам Лысака, из-за российского артобстрела в Никополе пострадали две женщины.
"Состояние 84-летней врачи оценивают как тяжелое. Делают все возможное, чтобы спасти. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница", — говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что в результате удара загорелся двухэтажный частный дом и хозяйственное сооружение.
"Есть и другие разрушения", — подытожил Лысак.
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