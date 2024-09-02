Обстріл Нікополя — в ОВА повідомили про поранених та руйнування

Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю — є поранені та руйнування
2 вересня 2024 15:21
Працівники ДСНС рятують поранену жінку. Фото: Сергій Лисак
У понеділок, 2 вересня, російські військові з артилерії обстріляли будинки цивільних. У результаті удару є поранені та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Читайте також:
Наслідки обстрілу Нікополя
За словами Лисака, через російський артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки.
"Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок удару загорівся двоповерховий приватний будинок і господарська споруда.
"Є й інші руйнування", — підсумував Лисак.
Читайте Новини.LIVE!