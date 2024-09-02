Обстріл Нікополя — в ОВА повідомили про поранених та руйнування

Працівники ДСНС рятують поранену жінку. Фото: Сергій Лисак

У понеділок, 2 вересня, російські військові з артилерії обстріляли будинки цивільних. У результаті удару є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, через російський артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки.

"Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка", — йдеться у повідомленні.

Росіяни зруйнували житловий будинок. Фото: Сергій Лисак

Голова ОВА зазначив, що внаслідок удару загорівся двоповерховий приватний будинок і господарська споруда.

"Є й інші руйнування", — підсумував Лисак.