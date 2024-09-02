Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про наслідки ракетної атаки на Дніпро 2 вересня

Руйнування після обстрілу. Фото: Андрій Марієнко/УНІАН

Увечері в понеділок, 2 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Ворожого обстрілу зазнав один із житлових районів міста.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Скриншот повідомлень Сергія Лисака

Наслідки ракетного удару по Дніпру 2 вересня

Станом на 22:36 2 вересня було відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів міста. О 23:02 з'явилася інформація про загиблого та трьох поранених.

Більш детальну інформацію щодо цього обстрілу очільник ОВА обіцяє надати зранку.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру ввечері 2 вересня

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 21:59. Майже одразу після її оголошення в місті пролунали вибухи. У Повітряних Силах ЗС України зазначили, що в бік Дніпра летіла швидкісна ціль.