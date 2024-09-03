Ночные взрывы в Киевской области 3 сентября — ПВО работает по "Шахедам"

Работа ПВО. Фото иллюстративное: armyinform.com

Взрывы раздаются в Киевской области сейчас, ночью во вторник, 3 августа. В регионе продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщали об атаке ударных БпЛА и работе ПВО.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Киевской области ночью 3 сентября

В 02:50 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о движении ударных БпЛА с севера в направлении Киевской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 03:11 мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил о том, что из Беларуси на север Киевской области залетел ударный БпЛА, держащий курс на Бородянку.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

В 03:17 в Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировали движение ударных БпЛА — по ним работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призвали граждан.