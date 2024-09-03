Воздушная тревога ночью 3 сентября — какие области под угрозой из-за атаки "Шахедов"

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: Силы обороны Юга Украины

Воздушную тревогу сейчас, ночью в понедельник, 3 сентября, объявили в четырех областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Харьковская и Сумская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:30 3 сентября

Что известно о воздушной тревоге ночью 3 сентября

В 00:17 военные сообщили, что в районе Чернигова зафиксировали вражеский БпЛА, а в 00:20 добавили, что очередная группа "Шахедов" двигается в южном направлении.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

По информации мониторингового канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 00:20 два "Шахеда" пролетали в районе Славутича — вероятно, именно поэтому объявили тревогу в Киевской области. Один ударный БпЛА маневрировал южнее Харькова, еще один беспилотник летел из Сумской области в направлении Черниговской области, а три "Шахеда" из Белгорода держали курс на Купянский район Харьковской области.