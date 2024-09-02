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Бойцы Омеги показали, как уничтожили позиции оккупантов на Запорожском направлении

2 сентября 2024 12:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Бойцы Нацгвардии ударили по позициям оккупантов на Запорожском направлении - видео
Позиции оккупантов. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские воины продолжают ликвидацию российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, бойцы отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" уничтожили позиции оккупантов на Запорожском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ЦСП "ОМЕГА" в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Бойцы четвертого отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА" с помощью миномета 120 мм уничтожили позиции российских захватчиков. Это произошло в лесополосе на Запорожском направлении.

На видео видно, как после попаданий на местах скопления оккупантов происходят взрывы и поднимается дым в небо.

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Скриншот поста Омеги

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