Поблизу Бахмута прикордонники знищили гармати, танк та вантажівку окупантів

Прикордонники Помсти знищили склад зі снарядами та техніку росіян біля Бахмута — відео
2 вересня 2024 10:34
Скидання боєприпасу на ворожу ціль. Фото: скриншот з відео
Українські воїни продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої техніки на нашій землі. Так, прикордонники знищили танк та склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у понеділок, 2 вересня.
Читайте також:
Знищення техніки росіян на Донеччині
Прикордонники бригади "Помства" на Бахмутському напрямку знищили три гармати, танк та вантажівку російських окупантів.
Крім того, захисники поцілили у склад боєкомплекту ворога.
Читайте Новини.LIVE!