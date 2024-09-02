Поблизу Бахмута прикордонники знищили гармати, танк та вантажівку окупантів

Скидання боєприпасу на ворожу ціль. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої техніки на нашій землі. Так, прикордонники знищили танк та склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Прикордонники бригади "Помства" на Бахмутському напрямку знищили три гармати, танк та вантажівку російських окупантів.

Влучання по російській цілі. Фото: скриншот з відео

Крім того, захисники поцілили у склад боєкомплекту ворога.