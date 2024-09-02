Вблизи Бахмута пограничники уничтожили пушки, танк и грузовик окупантов.

Сброс боеприпаса на вражескую цель. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидацию российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили танк и склад с боеприпасами на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Пограничники бригады "Помста" на Бахмутском направлении уничтожили три пушки, танк и грузовик российских оккупантов.

Попадания по российской цели. Фото: скриншот с видео

Кроме того, защитники попали в состав боекомплекта врага.