Путин снова изменил мнение относительно переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин снова изменил свое мнение по поводу переговоров с Украиной. В этот раз он говорит, что якобы никогда "не отказывался" от диалога между странами.

Об этом пишут российские СМИ.

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Недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что переговоры с Украиной "потеряли свою актуальность". Сам российский президент отметил, что якобы никогда не отказывался от диалога.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно разобраться с проникшими на территорию страны бандитами", — сказал он.

Вероятно, Путин говорит о наступательной операции ВСУ в Курской области России.