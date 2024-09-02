Путин снова изменил мнение относительно переговоров с Украиной

Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит
2 сентября 2024 12:21
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин снова изменил свое мнение по поводу переговоров с Украиной. В этот раз он говорит, что якобы никогда "не отказывался" от диалога между странами.
Об этом пишут российские СМИ.
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Недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что переговоры с Украиной "потеряли свою актуальность". Сам российский президент отметил, что якобы никогда не отказывался от диалога.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно разобраться с проникшими на территорию страны бандитами", — сказал он.
Вероятно, Путин говорит о наступательной операции ВСУ в Курской области России.
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