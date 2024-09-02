Путін знову змінив думку стосовно переговорів з Україною

Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже
2 вересня 2024 12:21
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
Президент Росії Володимир Путін знову змінив свою думку щодо переговорів з Україною. Цього разу він каже, що нібито ніколи "не відмовлявся" від діалогу між країнами.
Про це пишуть російські ЗМІ.
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Нещодавно прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв про те, що переговори з Україною "втратили свою актуальність". Натомість сам російський президент зазначив, що нібито ніколи не відмовлявся від діалогу.
"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", — сказав він.
Ймовірно, Путін говорить про наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії.
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