Путін знову змінив думку стосовно переговорів з Україною

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін знову змінив свою думку щодо переговорів з Україною. Цього разу він каже, що нібито ніколи "не відмовлявся" від діалогу між країнами.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Заяви Путіна щодо переговорів

Нещодавно прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв про те, що переговори з Україною "втратили свою актуальність". Натомість сам російський президент зазначив, що нібито ніколи не відмовлявся від діалогу.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", — сказав він.

Ймовірно, Путін говорить про наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії.