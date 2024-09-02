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Бійці Омеги показали, як знищили позиції окупантів на Запорізькому напрямку

2 вересня 2024 12:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Бійці Нацгвардії вдарили по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку - відео
Позиції окупантів. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські воїни продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої техніки на нашій землі. Так, бійці загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" знищили позиції окупантів на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ЦСП "ОМЕГА" у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Бійці четвертого окремого загону ЦСП "ОМЕГА" за допомогою міномета 120 мм знищили позиції російських загарбників. Це сталося у лісосмузі на Запорізькому напрямку.

На відео видно, як після влучань на місцях скупчення окупантів відбуваються вибухи та здіймається дим у небо. 

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Скриншот допису Омеги

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