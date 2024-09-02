Бійці Нацгвардії вдарили по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку - відео

Позиції окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують ліквідацію російських загарбників та їхньої техніки на нашій землі. Так, бійці загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" знищили позиції окупантів на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ЦСП "ОМЕГА" у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Знищення окупантів на Запоріжжі

Бійці четвертого окремого загону ЦСП "ОМЕГА" за допомогою міномета 120 мм знищили позиції російських загарбників. Це сталося у лісосмузі на Запорізькому напрямку.

На відео видно, як після влучань на місцях скупчення окупантів відбуваються вибухи та здіймається дим у небо.