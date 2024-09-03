Повітряна тривога вночі 3 вересня — які області під загрозою через атаку "Шахедів"

Повітряна тривога в Київській області та низці інших регіонів — яка небезпека
Повітряну тривогу зараз, уночі в понеділок, 3 вересня, оголосили в чотирьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Харківська та Сумська області.
У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Що відомо про повітряну тривогу вночі 3 вересня
О 00:17 військові повідомили, що в районі Чернігова зафіксували ворожий БпЛА, а о 00:20 додали, що чергова група "Шахедів" рухається в південному напрямку.
За інформацією моніторингового каналу "Николаевский Ванек", станом на 00:20 два "Шахеди" пролітали в районі Славутича — імовірно, саме через це оголосили тривогу в Київській області. Один ударний БпЛА маневрував південніше Харкова, ще один безпілотник летів із Сумської області в напрямку Чернігівської області, а три "Шахеди" з Бєлгорода тримали курс на Купянський район Харківської області.
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