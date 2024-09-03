Повторные ночные взрывы в Чернигове 3 сентября — что известно об обстреле

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: vsn.ua

Повторные взрывы прогремели в Чернигове сейчас, ночью во вторник, 3 сентября. В Черниговской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о вражеском БпЛА возле города.

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Что известно о новых взрывах в Чернигове ночью 3 сентября

В 01:09 военные предупредили, что в Сумской области зафиксировали ракету, летящую в направлении Черниговской области. В 01:19 стало известно, что в районе Чернигова маневрирует вражеский БпЛА. Около 01:21 в городе раздались взрывы.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

По информации мониторингового Telegram-канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 01:17 в районе Чернигова было два "Шахеда".

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Что известно о первом ночном взрыве в Чернигове 3 сентября

Впервые за ночь 3 сентября взрыв в Чернигове раздался в 00:31. Причиной, вероятно, также стала атака ударных БпЛА. В Воздушных Силах ВС Украины еще в 00:17 отмечали, что в районе города зафиксировали "Шахед".

Начальник Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский отметил, что в результате падения обломков вражеских дронов произошло возгорание нежилых и непромышленных зданий в окрестностях города.