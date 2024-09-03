Повторні нічні вибухи в Чернігові 3 вересня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: vsn.ua

Повторні вибухи пролунали в Чернігові зараз, уночі у вівторок, 3 вересня. У Чернігівській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ворожий БпЛА біля міста.

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Що відомо про нові вибухи в Чернігові вночі 3 вересня

О 01:09 військові попередили, що в Сумській області зафіксували ракету, яка летить у напрямку Чернігівської області. О 01:19 стало відомо, що в районі Чернігова маневрує ворожий БпЛА. Близько 01:21 у місті пролунали вибухи.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 01:17 у районі Чернігова було два "Шахеди".

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Що відомо про перший нічний вибух у Чернігові 3 вересня

Уперше за ніч 3 вересня вибух у Чернігові пролунав о 00:31. Причиною, імовірно, також стала атака ударних БпЛА. У Повітряних Силах ЗС України ще о 00:17 зазначали, що в районі міста зафіксували "Шахед".

Начальник Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський зазначив, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів сталося загоряння нежитлових і непромислових будівель на околицях міста.