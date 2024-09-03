Повторні нічні вибухи в Чернігові 3 вересня — що відомо про обстріл

У Чернігові прогриміли повторні вибухи — що відомо про ворожу атаку
Повторні вибухи пролунали в Чернігові зараз, уночі у вівторок, 3 вересня. У Чернігівській області триває повітряна тривога.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про ворожий БпЛА біля міста.
Що відомо про нові вибухи в Чернігові вночі 3 вересня
О 01:09 військові попередили, що в Сумській області зафіксували ракету, яка летить у напрямку Чернігівської області. О 01:19 стало відомо, що в районі Чернігова маневрує ворожий БпЛА. Близько 01:21 у місті пролунали вибухи.
За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", станом на 01:17 у районі Чернігова було два "Шахеди".
Що відомо про перший нічний вибух у Чернігові 3 вересня
Уперше за ніч 3 вересня вибух у Чернігові пролунав о 00:31. Причиною, імовірно, також стала атака ударних БпЛА. У Повітряних Силах ЗС України ще о 00:17 зазначали, що в районі міста зафіксували "Шахед".
Начальник Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський зазначив, що внаслідок падіння уламків ворожих дронів сталося загоряння нежитлових і непромислових будівель на околицях міста.
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